Violenta due donne nel Milanese e poi si dà alla fuga: viene arrestato a 700 km di distanza in Lazio Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato in Lazio: era scappato dai carabinieri dopo che aveva violentato due donne. Al momento si trova in carcere e nelle prossime ore sarà trasferito in Lombardia.

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Ha violentato due donne a Trezzano sul Naviglio, comune nella città metropolitana di Milano, poi si è dato alla fuga per 700 chilometri fino in provincia di Latina, nel Lazio. È stato arrestato dai carabinieri di Formia con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due giovani. Si tratta di un ragazzo 20enne di nazionalità egiziana che è stato portato nel carcere di Cassino.

Stando alle informazioni disponibili finora, il giovane avrebbe abusato delle ragazze nel comune di Trezzano sul Naviglio. Poi è scappato fino a Formia, paese nel sud della regione Lazio, a ben 700 chilometri dal milanese. Sono stati i carabinieri a individuarlo e a catturarlo nella sera di lunedì 3 giugno.

Dopo aver svolto le indagini, i carabinieri della stazione di Trezzano hanno messo in atto una serie di servizi tesi alla sua cattura. Gli agenti di Formia, invece, dopo un periodo di sorveglianza fuori da un'abitazione del comune laziale, lo hanno catturato. La collaborazione tra stazioni a distanza e tra diverse compagnie è stata fondamentale.

Il giovane ha origini egiziane, ha 20 anni e su di lui pesava da giorni un'ordinanza di custodia cautelare proprio per le violenze commesse a danni delle due giovani donne. Il 20enne è stato trasferito nel carcere di Cassino (Lazio), ma è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Milano. Nelle prossime ore è previsto il suo trasferimento in Lombardia per l'interrogatorio di garanzia in cui il giovane potrà fornire la sua versione dei fatti.