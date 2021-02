in foto: Foto Fb: Vittorio Franzoni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 febbraio, a Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita sul lavoro. Si chiamava Vittorio Franzoni, 52 anni, ed era un operaio impiegato in un cantiere. La benna di un escavatore l'ha colpito da dietro, ferendolo alla schiena e lasciandolo senza senza vita per terra. Subito è scattato la macchina dei soccorsi che però non sono riusciti a salvargli la vita.

Operaio colpito alla schiena dalla benna di un escalatore

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, Vittorio, originario di Nuvolera ma residente a Bedizzole, si trovava nel cantiere insieme al suo datore di lavoro per effettuare alcuni sottoservizi in via Romana, a pochi passi dal ponte che collega le due sponde del fiume Chiese. La benna l'ha colpito violentemente alla schiena, lasciandolo esanime. Erano da poco passate le 13. La chiamata al centralino del 118 ha fatto sì che sul posto si precipitassero un'ambulanza e un'automedica, oltre all'elisoccorso, in codice rosso. Gli operatori sanitari hanno cercato di soccorrerlo, tentando di rianimarlo con la manovra per oltre 40 minuti senza però avere fortuna. Dopo quasi un'ora dal loro arrivo, quindi, ne hanno constatato il decesso. Sotto choc il suo datore di lavoro che stava manovrando l'escavatore mentre Vittorio si trovava in una fossa. Forse una manovra azzardata e involontaria all'origine della tragedia. Al cantiere sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Ora la salma di Franzoni è a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali altri accertamenti, poi verrà restituita alla famiglia che potranno celebrarne i funerali. Vittorio lascia una moglie, Mariavera, e un figlio di appena undici anni.