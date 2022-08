Vigile del fuoco salva una bimba mentre va in ferie: la piccola stava soffocando in aereo Francesco Aiello, vigile del fuoco di 33 anni, era in volo nel suo primo giorno di ferie quando è intervenuto per soccorrere una bambina in difficoltà respiratoria. Insieme al collega Giacomo Cavarretta, è riuscito a salvarle la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico per una bimba di undici anni su un volo diretto a Palermo. La madre improvvisamente ha chiesto aiuto quando ha visto sua figlia in forte difficoltà respiratoria. A intervenire immediatamente è stato il vigile del fuoco Francesco Aiello, di 33 anni, che il 25 luglio era in volo nel suo primo giorno di ferie. Il 33enne è in servizio a Gorgonzola alle porte di Milano ma quel giorno stava raggiungendo la sua famiglia a Palermo. Aiello non ci ha pensato due volte: è intervenuto e ha salvato la vita alla undicenne.

La richiesta di aiuto della madre della bimba

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la madre quando ha visto la figlia in difficoltà respiratoria ha chiesto aiuto allo steward che a sua volta ha chiesto se a bordo ci fossero dei medici. Aiello, da vigile del fuoco che ha seguito tutti i corsi di formazione di primo soccorso, si è alzato immediatamente per soccorrere la bambina. Per i successivi due minuti ha praticato le manovre di rianimazione pediatrica salvando la vita alla piccola. Ad aiutarlo sul volo per Palermo – come riporta Prima LaMartesa – è stato il collega Giacomo Cavarretta, anche lui vigile del fuoco residente a Gerenzano e dal 2006 in servizio a Saronno.

Tutti i passeggeri con il fiato sospeso

Alla testata locale Aiello, padre di un bimbo di 2 anni e la moglie in attesa del secondo, ha raccontato che "la bambina era esanime, faceva impressione. Qualcosa ostruiva la respirazione e ho cominciato le manovre di rianimazione pediatrica con il massaggio cardiaco. Con il collega l’abbiamo adagiata a terra mettendole il capo in posizione neutra per rendere maggiormente accessibili le vie respiratorie". Una volta adagiata nel corridoio il collega Cavarretta ha proseguito con il massaggio cardiaco. Intanto tutti i passeggeri avevano il fiato sospeso e speravano in una ripresa immediata della piccola: "Avevamo tutti gli occhi puntati su di noi, ma ci siamo estraniati da quello che ci circondava per concentrarci solo sulla bimba". Dopo due minuti la bimba è tornata finalmente a respirare. Grazie al veloce intervento due vigili del fuoco fuori servizio in volo.