Avvistato un cinghiale che nuota nella Darsena di Milano: i vigili del fuoco cercano di salvarlo Un cinghiale è stato avvistato mentre nuotava nella Darsena di Milano: i vigili del fuoco hanno cercato di metterlo in salvo.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato avvistato un cinghiale nella Darsena di Milano: l'episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 4 agosto. Intorno alle sette e mezzo del mattino, i vigili del fuoco con i sommozzatori e il nucleo Saf (Speleo Alpinistico Fluviale) hanno cercato di recuperare l'animale. Un'attività che è stata resa complessa dalla capacità di questi animali di saper nuotare.

Il cinghiale recuperato e messo in sicurezza

Un episodio che ha incuriositi i cittadini presenti sulla Darsena. Anche se lo stesso luogo era stato già scenario di situazioni simili anche in passato. L'animale, che si potrebbe definire un provetto nuotatore, è stato avvistato da alcuni passanti che hanno poi dato immediatamente l'allarme. Non è chiaro come sia arrivato fin lì e soprattutto da dove si sia gettato. Il cinghiale si sarebbe poi rifugiato in un cunicolo.

Già un episodio simile nel Naviglio Grande

Come scritto precedentemente, quello di oggi non è il primo episodio. Giù a giugno dell'anno scorso, un cinghiale era stato recuperato nel Naviglio Grande. A settembre 2020 due erano stati avvistati sempre nei Navigli, ma erano entrambi morti. Mentre un mese più tardi, a ottobre 2020, era stato avvistato un branco di sei esemplari sempre sulla Darsena. A dare l'allarme erano stati alcuni passanti incuriositi e spaventati dalla presenza del branco.

Anche all'epoca erano arrivati i vigili del fuoco che avevano provveduto immediatamente a recuperarli: nell'operazione erano riusciti a bloccarne però solo due su sei, gli altri erano invece scappati. In quest'occasione, per farlo li avevano dovuti narcotizzare.