Hanno percorso l'intero Naviglio arrivando lungo la Darsena di Milano i cinghiali avvistati questa mattina giovedì 8 ottobre da alcuni passanti che hanno poi lanciato l'allarme. Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona turistica della città a sud della città hanno trovato due dei sei esemplari avvistati che sono riusciti a catturare, mentre il resto del branco si è dato alla fuga.

I vigili del fuoco hanno sedato e catturato due cinghiali del branco

È una scena del tutto inusuale quella dinanzi alla quale si sono trovati alcuni milanesi questa mattina quando hanno visto passeggiare tra un caffè e un altro sorseggiato con una brioche lungo la Darsena un branco di cinghiali. Spaventati e incuriositi allo stesso tempo hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto insieme con i vigili del fuoco: sono stati questi ultimi provenienti dal comando di via Messina a individuare e catturare due dei sei cinghiali avvistati. Per farlo però hanno dovuto narcotizzare i due esemplari in attesa dei veterinari che hanno potuto portare a termine l'intervento in totale sicurezza.

Lo stesso branco avvistato nel piccolo comune di Gaggiano mercoledì sera

Intanto si cerca di capire da dove gli animali provengano: sembra che il branco abbia seguito la corrente del naviglio che collega il centro con i vicini comuni avventurandosi fino a Milano e arrivando in Darsena. È probabile che fossero gli stessi cinghiali segnalati già poco prima di mezzanotte a una decina di chilometri, nel comune di Gaggiano, ma stamani sono stati notati in Darsena, dove sono usciti cominciando a girovagare.