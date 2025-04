video suggerito

Viene rapinato e accoltellato a parco Sempione, poi resta chiuso dentro i cancelli: liberato e soccorso nella notte La scorsa notte un 35enne con una ferita alla gamba è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco a Parco Sempione dopo essere rimasto chiuso dentro ai cancelli del parco. L’uomo ha raccontato di essere stato rapinato e accoltellato la sera precedente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parco Sempione a Milano (foto da LaPresse)

La scorsa notte i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti a parco Sempione per liberare un 35enne spagnolo che era stato accoltellato a una gamba ed era rimasto poi chiuso dentro ai cancelli, non essendo riuscito a uscire e chiedere aiuto entro gli orari di apertura. Alla Polizia l'uomo ha riferito di essere stato rapinato e ferito in una strada vicina al parco.

Tutto è successo nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile, quando verso l'una i sanitari del 118 sono stati chiamati per soccorrere un uomo che ha riferito di essere stato accoltellato a una gamba. Gli operatori, però, hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco perché il 35enne da soccorrere si trovava all'interno di Parco Sempione che a quell'ora della notte risultava chiuso. I pompieri, quindi, sono intervenuti e hanno liberato l'uomo agevolando l'intervento del personale sanitario.

I medici e paramedici del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, sono arrivati con un'ambulanza e hanno trasferito il ferito in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sul posto dell'accaduto è arrivata anche la Polizia e il 35enne, risultato incensurato, ha raccontato agli agenti di essere stato accoltellato attorno alle 19:00 in via Mario Pagano, nei pressi del parco. A ferirlo sarebbe stato un rapinatore che gli ha strappato la collana d'oro.