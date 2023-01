Viaggia aggrappato al bus: giovane rischia la vita solo per non pagare il biglietto Un ragazzo si è aggrappato al retro di un autobus tra le province di Lodi e Pavia: un automobilista ha immortalato quei momenti: “Metodi alternativi per non pagare il biglietto”.

Una bravata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: è quanto accaduto sulla strada tra Lodi e Sant'Angelo alcuni giorni fa dove un ragazzo si è aggrappato a un pullman in movimento pur di non pagare il biglietto. Quei momenti sono state immortalati da un automobilista che si trovava alle spalle del bus.

Il video è stato condiviso da WelcomeToFavelas e ha fatto presto il giro dei social. Il mezzo, che è della Linea S001 Star Mobility che da Lodi porta a Pavia, stava viaggiando sulla strada tra Lodi e Sant’Angelo: sembrerebbe che fosse in zona Cornegliano Laudense.

Potrebbe trattarsi della sfida del bus surfing

Non è chiaro quando si sia verificato l'episodio. Certo è che queste immagini lasciano sgomenti. C'è anche chi sostiene che questo gesto sia frutto di una sfida sui social e non solo perché il ragazzo non voleva pagare il biglietto. Da alcuni anni infatti dilaga la bus surfing.

In cosa consiste questa challenge diffusa sui social

E non è la prima volta che viene ripresa in Lombardia. Due anni fa, nel 2021, era già stata immortala a Milano. È diffusa anche in Europa e alcuni video sono stati girati a Londra e Berlino. In questa sfida qualcuno salta sul retro di un mezzo pubblico e cerca di restare attaccato il più possibile mentre il bus è in movimento.

Un'azione molto pericolosa dovuta solo a racimolare qualche like sui social, ma che rischia di provocare feriti e morti. L'automobilista stesso, che ha ripreso il video oltre a sostenere che sia un modo per non pagare il biglietto, afferma preoccupato: "Spero di non tamponarlo". E per fortuna non si è verificato alcun incidente.