Veronica Lario: "Trattata da velina ingrata, mi è stato negato ogni diritto. Oggi sono una persona normale" Veronica Lario rompe il lungo silenzio dopo la separazione da Silvio Berlusconi. "Io miliardaria? Il Tribunale di Milano mi ha negato qualsiasi diritto. È stato un periodo complesso, pensavo avessero vinto il potere e la stampa coalizzati contro di me"

Veronica Lario rompe il lungo silenzio che si era imposta dopo la separazione da Silvio Berlusconi. E lo fa davanti alle telecamere di SkyTg24, in occasione del dinner talk con Maria Latella che andrà in onda domani venerdì 1 marzo. "Io miliardaria? Non è stato nulla di tutto questo. Oggi sono una persona normale, un'imprenditrice", spiega l'ex signora Berlusconi, madre dei tre figli Barbara, Eleonora e Luigi.

"Da "velina ingrata" sono passata direttamente al Tribunale di Milano, che attraverso una sentenza mi ha negato qualsiasi diritto", ha detto riferendosi alla celeberrima copertina di Libero nel novembre del 2009, all'indomani dell'affare Noemi Letizia. "Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po’ vessata. Cosa facevo? Subivo, ed è difficile combattere contro il potere e la stampa, soprattutto quando la stampa è piegata al potere. L’unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall’equitazione".

È la prima volta che Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, parla della rottura con l'ex premier di Forza Italia. "È stato un periodo molto complesso, e mi sono chiesta se fosse possibile ricominciare. In un certo momento pensavo che per me non ci potesse essere più nulla. Pensavo mi fosse stato negato un diritto, pensavo ‘forse ha vinto il potere'. Poi mi sono detto che non era impossibile e ci ho provato. Sono stata molto vicina ai miei figli e loro a me".