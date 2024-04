video suggerito

“La presidente di Arpa fa campagna elettorale per Fratelli d’Italia”: le opposizioni contro Lucia Lo Palo La presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo, esponente del partito di Giorgia Meloni, sta partecipando ad alcuni eventi elettorali di FdI sul territorio. Insorgono le opposizioni in Regione, M5S: “Inaccettabile, ha un ruolo istituzionale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piovono ancora polemiche su Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia ed esponente di Fratelli d'Italia più volte travolta dalle critiche dell'opposizione e già sfiduciata in passato dal consiglio regionale della Lombardia.

L'accusa, stavolta, quella di fare apertamente campagna elettorale per il partito di Giorgia Meloni, a dispetto della carica ricoperta. "La presidente di Arpa continua a fare di tutto tranne che impegnarsi nel suo ruolo istituzionale", attacca infatti il capogruppo M5S al Pirellone Nicola Di Marco, che adesso ne invoca a gran voce le dimissioni.

A far traboccare il vaso è stata infatti la presenza di Lucia Lo Palo ad alcuni eventi elettorali di Fratelli d'Italia sul territorio, con tanto di foto sui social, "tanto più in un periodo elettorale in cui bisogna garantire la terzietà": il primo a Gorgonzola, a fianco dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio; il secondo a San Colombano al Lambro, all'interno del circolo locale di Fratelli d'Italia.

"Lucia Lo Palo non ha alcuna cultura istituzionale, oltre che la preparazione necessaria", ancora Nicola Di Marco. "È inadeguata, impreparata e non opportuna. Lasci subito, per ridare dignità all’ente regionale".

Lucia Lo Palo (foto da Facebook)

Fortemente sostenuta dal partito di Giorgia Meloni e candidata (non eletta) nelle liste di Fratelli d'Italia per le scorse elezioni regionali in Lombardia, sin dai primissimi tempi del suo insediamento l'attuale presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo è stata oggetto di critiche da parte dell'opposizione in sede di Consiglio regionale. Contestazioni che non hanno potuto far altro che crescere di tono in seguito alle sue recenti dichiarazioni, quando nel novembre del 2023 ha affermato: "Non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo. Noi attraversiamo il cambiamento climatico da sempre, da quando la Terra esiste".