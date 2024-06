video suggerito

Vento e onde sul lago di Como, barche incagliate o in avaria: salvate 45 persone Quarantacinque persone sono state salvate tra ieri e oggi sul lago di Como dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco. Le forti raffiche di vento e mareggiate hanno impedito ad alcune imbarcazioni di mettersi al riparo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it



Dalla serata di ieri, sabato 22 giugno, fino alla mattinata di oggi, domenica 23 giugno, i vigili del fuoco hanno salvato diverse persone sul lago di Como. La zona, infatti, è ostaggio del maltempo: da giorni si registrano forti raffiche di vento e di conseguenza importanti mareggiate. Molti quindi sono rimasti bloccati in acqua.

Le raffiche di vento sono arrivate a trenta nodi che significa che erano oltre i cinquanta chilometri orari. Si sono registrate mareggiate con onde alte più di un metro. Alcune barche sono rimaste incagliate su scogliere o tra gli alberi. In altri casi le imbarcazioni erano in avaria e non riuscivano a muoversi: hanno rischiato di scontrarsi contro le scogliere. In totale sono state recuperate dodici imbarcazioni: le operazioni sono state coordinate dalle sala operativa della Guardia Costiera di Salò.

Sono state portate in salvo 45 persone. Trentasei sono state salvate da due unità della guardia costiera e nove dai vigili del fuoco, dalla guardia costiera ausiliaria e dal battello dell'Aerosoccorso di Como. La Guardia Costiera invita i diportisti di controllare l'efficienza della propria barca, il carburante e le dotazioni di sicurezza. Inoltre consiglia di controllare il meteo e portare un cellulare con collegamento internet in modo da poter essere geolocalizzati ed essere portati in salvo dai soccorritori.