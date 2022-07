Venduta Villa del Platano a Milano della famiglia Versace: il prezzo è da record A Milano è stata venduta Villa del Platino, la dimora di lusso in zona Brera di Santo Versace: ecco a quanto è stata venduta.

A cura di Giorgia Venturini

La villa milanese di Santo Versace, il fratello di Gianni, è stata venduta a un costo che va oltre i prezzi di lusso del capoluogo: a 33,3 milioni di euro. La trattativa con l'acquirente è stata chiusa grazie alla società di Londra Coldwell Banker Commercial. La villa era già in vendita dal 2012 quando era stata messa in vendita a 49 milioni di euro, ma nessun acquirente si era fatto avanti. Così la trattativa era passata in mano alla Codlwell Banker. Chi ha comprato la villa di lusso e cosa diventerà?

La villa nel cuore di Milano

Ora l'intero stabile sarà oggetto di ulteriore valorizzazione con un progetto unico per l'Italia, come riferisce, come si legge in una nota del gruppo immobiliare. La villa è stata progettata dagli architetti Carlo De Carli e Antonio Carminati: la villa risale agli anni '50 ed è stata abitata da Santo Versace, il fratello di Gianni e Donatella. Si trova in zona Brera, tra via Manzoni e via Monte Napoleone. La dimora di lusso conta otto camere da letto, dieci bagno, un garage per sei auto da 120 metri cubi ma anche una Spa, una palestra e una zona per il personale di servizio. In tutto i piani sono quattro, oltre 2mila metri quattro complessivi: tra questi ci sono 442 mq di giardino e 400 mq di terrazza panoramica.

Il mosaico con la famosa "Medusa" della famiglia

La villa era stata acquistata da Santo Versace con l'obiettivo di dare alla famiglia un punto di riferimento nel cuore di Milano: l'edificio infatti è nella centralissima zona di Brera a due passi da via Montenapoleone e via Della Spiga. Tra i particolari di lusso all'interno della villa anche i mosaici in polvere d'oro che raffigurano la "Medusa" simbolo della maison Versace. Altra chicca sono gli armadi in legno fatti a mano in Marocco e una grande sala biliardo.