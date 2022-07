Vendevano droga a minorenni, 4 arresti. Dentro una casa la centrale dello spaccio Un appartamento di Veniano (Como) era diventato il punto di riferimento per tanti clienti (tra cui molti giovanissimi) che acquistavano hashish e marijuana. Quattro gli arresti, tredici le denunce.

L'indagine è partita dopo il sequestro di un grosso quantitativo di hashish, trovato in possesso di un giovanissimo residente di Veniano, nel Comasco. Da lì il cerchio si è pian piano allargato, nel corso di un anno intero, fino a coinvolgere ben 17 persone: 13 le denunce e 4 gli arresti che hanno messo fine a questa operazione della Guarda di Finanza di Olgiate Comasco e della Procura di Como.

Il giro di droga

Un giro di droga molto ampio: complessivamente, secondo le indagini, sono state provate circa 150 cessioni di droga, anche a minorenni. In particolare erano due colombiani a essere il punto di riferimento per hashish e marijuana: la loro abitazione era il porto sicuro per qualsiasi cliente del circondario, tra Veniano e Appiano Gentile. Nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura, inoltre, sono stati sequestrati un machete e una riproduzione di una pistola Beretta con 100 cartucce a salve. Nonché oltre sei chili di marijuana, 400 grammi di hashish e denaro contante per più di 20mila euro.