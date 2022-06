Vede il figlio fermato dai poliziotti e li investe in macchina, madre arrestata Il figlio tredicenne, insieme a un gruppo di compagni di classe, era stato fermato dai poliziotti per aver esploso dei petardi in strada. La madre, dopo un’accesa discussione, è salita in macchina e ha puntato contro gli agenti.

È l'ultimo giorno di scuola, a Busto Arsizio. Grande euforia tra gli studenti, che si spargono per la città a festeggiare l'inizio delle tanto attese vacanze estive. In mezzo a loro un gruppo di tredicenni più agitato degli altri, alunni delle scuole medie Gian Alberto Bossi: gridano, bevono a collo dalle bottiglie di sambuca che hanno nascosto negli zainetti e soprattutto sparano petardi senza controllo, in giro per la città. Attirando così l'attenzione della polizia locale, che li ferma per l'identificazione. Una scena a cui la madre di uno dei ragazzi assiste da lontano. E invece di aspettare che il figlio ritorni a casa, decide di intervenire immediatamente: protesta a voce alta, si scaglia contro gli agenti. E non solo verbalmente. Sembra infatti rigirarsi sui suoi passi, dopo la discussione con la polizia, quando all'improvviso sale in macchina, ingrana la marcia e travolge gli agenti che stavano effettuando il controllo ai ragazzini.

Ha chiesto scusa agli agenti

Uno degli agenti colpiti, un uomo di 33 anni, è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano: non è grave, ma le contusioni riportate hanno reso necessario uno stop dal lavoro. Nel frattempo una seconda pattuglia dei vigili arrivata sul posto ha fermato la donna, che è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina è finita di fronte al giudice: in aula, l’imputata ha chiesto scusa agli agenti e ha patteggiato a nove mesi di reclusione (con pena sospesa). I due poliziotti coinvolti nell’incidente sono tuttora infortunati, e non hanno ancora ripreso il servizio.