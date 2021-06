in foto: (Immagine di repertorio)

Un vasto incendio sta interessando alcuni boschi in provincia di Brescia: da oggi pomeriggio, lunedì 28 giugno, i vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme. L'area interessata è quella dei boschi sopra la diga di Valvestino. Le operazioni sono molto complesse. Al momento, i pompieri hanno optato per far alzare in volo un elicottero ma non escludono di chiedere l'intervento di un secondo mezzo o addirittura di un Canadair.

Gli alberi stanno rendendo complicate le operazioni di spegnimento

Il rogo è esploso, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", nei pressi di Molino di Bollone. A rendere complicate le operazioni sarebbe proprio la fitta vegetazione: gli alberi ad alto fusto e pieni di resina stanno mettendo in difficoltà il personale della comunità Montana della Valsabbia. Le operazioni di spegnimento sono condotte e coordinate dalla sala operativa regionale dell'anti-incendio boschivo dei vigili del fuoco di Curno.

Non sono ancora chiare le dinamiche

Al momento non è chiaro cosa possa averlo innescato: potrebbe essere un gesto volontario, e quindi si indagherà per accertare responsabilità terze, oppure potrebbe essere strettamente collegato alle elevate temperature che stanno interessando la Lombardia in questi giorni.

Chiuse le strade per consentire le operazioni di soccorso

Intanto, per consentire tutte le operazioni di soccorso, le forze dell'ordine hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada provinciale 9, in corrispondenza dell'incontro con la Sp 58 che porta a Capovalle. La decisione sta causando alcuni disagi alla circolazione.