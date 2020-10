in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 43 anni è morto nella tarda serata di ieri, venerdì 9 ottobre, a Varenna, in provincia di Lecco. Il cadavere dell'uomo, che lavorava come cuoco in un ristorante, è stato trovato pochi minuti prima delle 23 in via 4 Novembre, vicino alle sponde del ramo lecchese del lago di Como. A fare il macabro rinvenimento è stato un collega dell'uomo, che lavorava come cuoco nelle cucine dell'Hotel Royal a villa Cipressi. Il corpo del 43enne era tra il ristorante e la camera della foresteria in cui il cuoco, originario di Parma, soggiornava in affitto come gli altri dipendenti della struttura.

Sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma per il 43enne non c'era più niente da fare

Il corpo giaceva per metà in acqua e presentava una ferita alla testa. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica ma all'arrivo del personale sanitario per il 43enne non c'era ormai più niente da fare, e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In via 4 Novembre sono intervenuto anche i carabinieri di Lecco, che hanno iniziato a fare tutte le verifiche sul caso. Dal punto in cui è stato trovato il corpo e dalle ferite che presentava si ipotizza che il 43enne possa essere rimasto vittima di un tragico incidente: l'uomo con ogni probabilità potrebbe essere caduto dalle scale che conducono dal ristorante al lago, dove probabilmente si stava recando dopo il lavoro per una passeggiata. Nella caduta avrebbe battuto la nuca e sarebbe morto a causa del trauma riportato. La salma del cuoco resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire lo svolgimento dell'autopsia, i cui risultati potranno fornire risposte precise agli inquirenti.