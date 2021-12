Valtellina, due vittime sulle piste nel weekend: salvo uno sciatore 34enne travolto da una valanga Nel primo weekend di sci in Valtellina due persone sono morte dopo essersi sentire male mentre erano sulla neve. Salvo invece un 34enne travolto da una valanga a Bormio 3000.

A cura di Giorgia Venturini

Nel primo weekend di apertura delle piste da sci in Valtellina, due purtroppo sono le vittime. Una donna di 59 anni è stata colpita da un malore mentre stava sciando sulla pista Paradisin, a Livigno. Inutili i soccorsi per la donna: i sanitari arrivati immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sempre nel pomeriggio di ieri domenica 5 dicembre un uomo di 62 anni è morto mentre si trovava in Valdisotto, zona Bormio: anche in questo caso tutti i tentativi dei medici per salvargli la vita sono parsi vani. Inutile anche l'intervento immediato dell'elisoccorso che si alzato in volo per soccorrere l'uomo. Anche in questo caso l'uomo sarebbe stato colpito da un malore.

Soccorso un 34enne travolto da una valanga

Paura invece a Bormio 3000 quando, sempre nella giornata di ieri, si è staccata improvvisamente una valanga che ha travolto uno sciatore di 34 anni: il soccorso alpino – come riporta Il Corriere della Sera – è riuscito immediatamente a individuarlo e a tirarlo fuori dalla massa di neve: fortunatamente era stato colpito solo in parte dalla valanga. Per lui tanta paura, ma nessuna ferita grave che richiedesse l'intervento dello sciatore in ospedale. Gli esperti invitano alla massima prudenza nell'avvio di questa vera prima stagione sciistica dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Le prime nevicate hanno già regalato agli appassionati degli sport invernali quasi trenta centimetri di neve. Alto quindi il rischio slavine e valanghe. La raccomandazione è sempre quella di evitare di sciare fuori pista e di indossare sempre casco e la corretta attrezzatura da sci.