Valmalenco, un altro autobus va a fuoco: nessun ferito ma tanta paura Dopo quello del 13 luglio scorso, nei pressi di Bellano, un altro autobus ha preso fuoco in Lombardia, andando distrutto. A riportarlo è l’assessore regionale Sartori spiegando che, fortunatamente, l’incidente non ha provocato alcun ferito né danni a terzi. La strada provinciale è chiusa al traffico per permettere le operazioni di pulizia.

Foto: TeleSondrio

Dopo quello del 13 luglio scorso, nei pressi di Bellano, un altro autobus ha preso fuoco in Lombardia, andando distrutto. A riportarlo è l'assessore regionale Sartori spiegando che, fortunatamente, l'incidente non ha provocato alcun ferito né danni a terzi.

Sartori: Un guasto alla base dell'incendio

Sartori, su Facebook, ha spiegato che probabilmente si è trattato di "un guasto" che dato poi origine "alle fiamme poi divampate nella parte posteriore". L'assessore ha infine ringraziato "i Vigili del Fuoco di Sondrio e di Chiesa Valmalenco intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme". Il tratto di strada che da Torre di Santa Maria a Chiesa Valmalenco resta momentaneamente chiuso al traffico per facilitare i lavori di pulizia.

Foto: TeleSondrio

Autista eroe mette in salvo bimbi da autobus in fiamme

In occasione dell'incidente di Bellano, l'autista del pullman si è travestito da eroe facendo scendere tutti i ragazzini a bordo e portandoli in salvo. Il mezzo ha improvvisamente preso fuoco all'interno di una galleria. Le fiamme lo hanno dilaniato. A Fanpage.it Mauro Mascetti, autista del bus, ha detto: "Ho sentito un forte boato arrivare dal lato sinistro del pullman. Ho fatto il possibile per accostare nella prima piazzola disponibile ed evitare di creare qualche incidente. Ho visto il fumo e così io e il signor Giovanni abbiamo subito fatto uscire i ragazzi e li abbiamo messi in sicurezza". Ciononostante, Mauro non si sente un eroe: "Non mi piace appellativo eroe. Ho fatto una cosa istintiva. Posso dire che però mi piace molto il mio lavoro. Spero che una situazione simile non ricapiti mai più", ha poi chiosato.