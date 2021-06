in foto: Enrico Ferrazzi

Sono riprese stamattina, dopo una breve pausa, le ricerche per trovare Enrico Ferrazzi, l'uomo di 65 anni disperso in Valgrande durante una escursione. Originario di Cardano al Campo, in provincia di Varese, aveva lasciato la sua auto, poi ritrovata, nella mattinata di sabato a Cicogna. L'intento era quello di raggiungere a piedi il Pian di Boit, che si trova circa a 1.110 metri di altitudine.

Si cerca Enrico Ferrazzi, disperso da sabato in Valgrande

L'allarme è scattato quando i famigliari di Enrico non hanno più avuto sue notizie. Per il momento, si sa che l'ultima volta che è stato visto, intorno alle 17.30 di sabato, era in zona Pian di Boit. Le ricerche sono partite nella primissima mattinata di ieri, domenica 13 giugno, e sono operate dalla X delegazione Cnsas della Valdossola. In loro ausilio, anche i vigili del fuoco che hanno alzato in volo i droni per un sopralluogo aereo. Anche la guardia di finanza darà una mano con ulteriori sorvoli sulla zona per provare ad identificare l'uomo o tracce che possano condurre al suo ritrovamento. Le forze dell'ordine sperano di trovarlo ancora in vita.

Ricerche in corso da 16 ore, nessuna traccia di Enrico

A completare la squadra di ricerca, i carabinieri forestali del Parco della Valgrande. Al momento le operazioni si concentrano sul rio Pogallo dove le ricerche sono state effettuate lungo tutti i sentieri. Ora, anche gli elicotteri sorvolano la zona per captare qualsiasi segnale in un'area di ricerca più vasta. Dopo sedici ore totali di ricerche, però, ancora non si hanno notizie di Enrico. La famiglia attende fiduciosa notizie positive.