Ha maltrattato per mesi la sua ex compagna e per questo motivo era stato arrestato a fine agosto: dopo, una volta uscito dal carcere, ha tentato di riavvicinarsi alla donna e ha ricominciato con le violenze fisiche e verbali. È successo a Valcamonica, in provincia di Brescia, dove i carabinieri nella giornata di oggi, domenica 21 marzo, hanno arrestato un uomo di 37 anni.

Il provvedimento di non avvicinamento all'ex compagna

Il 37enne era stato arrestato lo scorso anno sempre per maltrattamenti e violenza. Dopo aver trascorso un periodo in carcere, era tornato in libertà. Per lui era stata inoltre applicata la misura del divieto di avvicinamento alla compagna, una donna di 44 anni. Nonostante questo, l'uomo avrebbe cercato in ogni modo di riavvicinare la 44enne con la scusa di recuperare il loro rapporto. Stando a quanto riportato da una nota stampa dei carabinieri del comando provinciale di Brescia, probabilmente i suoi intenti erano altri considerato che nelle ultime settimane erano ricominciate le violenze.

Le violenze fisiche e verbali avvenute davanti alla bambina

Aggressioni sia fisiche che verbali che, alcune volte, sono state compiute davanti alla loro piccola di pochi anni. Dopo le violenze della scorsa estate, i carabinieri della compagnia di Breno avevano continuato ad avere gli occhi puntati sulla coppia e dopo aver accertato gli ultimi episodi di violenza, hanno attivato la procedura di "codice rosso" in Procura. Il Tribunale di Brescia ha quindi emesso un nuovo provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato quindi portato nel carcere di Canton Mombello.