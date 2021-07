Vaccini per chi ha tra i 12 e i 29 anni nella provincia di Lodi a partire dal 19 luglio Una campagna di vaccinazione straordinaria per i giovani tra i 12 ed i 29 anni nella provincia di Lodi: lo ha comunicato l’assessorato al Welfare della Regione Lombardia. Si partirà il 19 luglio, negli hub del Palazzetto dello Sport di Codogno e alla Fiera di Lodi. Si proseguirà fino all’inizio dell’anno scolastico.

Secondo i dati della Regione Lombardia, nel Lodigiano ci sono circa diecimila giovani tra i 12 ed i 19 anni che non hanno ancora ricevuto il vaccino, molti dei quali neanche iscritti alla piattaforma: si tratta del 43% del totale. Un altro 7% invece di giovani tra i 20 ed i 29 anni, ha spiegato l'assessorato al Welfare lombardo in un nota, "non ha ricevuto neppure una dose di vaccino". E dunque, via ad una campagna vaccinale straordinaria, con circa 28mila posti destinati ai ragazzi tra i 12 ed i 18 anni, con altri 12mila riservati invece ai maggiorenni e fino ai 29 anni. Gli hub vaccinali saranno quelli di Fiera Lodi e del Palazzetto dello Sport di Codogno. Proseguirà, contestualmente, anche la campagna vaccinali per gli over 60: l'assessorato al Welfare ha infatti spiegato che, vista anche la disponibilità del vaccino Johnson & Johnson di Janssen, proseguirà "anche sul territorio della provincia di Lodi, le iniziative di adesione alla campagna vaccinale in atto in tutta la Regione, con il coinvolgimento attivo dei Sindaci e dei Medici di medicina generale".