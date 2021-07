Vaccini, boom di prenotazioni in Lombardia: oggi oltre 47 mila cittadini hanno aderito alla campagna Oltre 47 mila cittadini lombardi hanno aderito oggi tramite prenotazione alla campagna vaccinale anti-Covid. Ad annunciarlo in un messaggio sui social è stata la vice presidente e assessora al Welfare Letizia Moratti, che ha ringraziato tutti coloro che si sono prenotati dimostrando “senso civico e la voglia di sicurezza”

A cura di Simona Buscaglia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Boom di prenotazioni per i vaccini anti-Covid in Lombardia: alle 16.30 di oggi erano già 47.316 i cittadini che avevano deciso di aderire alla campagna vaccinale. "Il senso civico e la voglia di sicurezza dei cittadini lombardi hanno portato anche oggi a un "boom" di prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid – ha annunciato in un messaggio su Facebook la vice presidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti – Le prenotazioni che hanno fatto i cittadini di Regione Lombardia oggi, venerdì 23 luglio, alle 16.30 sono 47.316. Grazie ancora a tutti per la grandissima collaborazione e voglia di vincere tutti insieme questa battaglia".

La suddivisione per fasce d'età nelle prenotazioni

La direzione Welfare in una nota ha precisato i numeri delle prenotazioni in base alle fasce d'età. Per gli over 60 sono 1.011, per la categoria 50 – 59 4.543, per quella 40 – 49 7.501, per i 30 – 39enni 8.868, per la fascia 20 – 29 8.579, per quella 16 – 20 7.416 e infine per quella 12 – 15 quasi 9.400.

I numeri arrivano nella giornata dell'annuncio, avvenuto questa mattina, di 100 mila nuovi posti fino all'1 agosto, per tutti coloro che ancora non avevano aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia. La Regione Lombardia aveva poi precisato che per tutti gli over 60 è sempre libero l’accesso senza prenotazione a tutti gli hub vaccinali, oltre alla campagna con le unità mobili dell'Areu a Milano, Brescia e Bergamo. In Lombardia si è superata in settimana la cifra di 5 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, a fronte di più di 7 milioni di adesioni e 11 milioni di dosi totali somministrate.