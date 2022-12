Va in stazione con la famiglia, al binario sparisce nel nulla: si cerca Singh Balvinder Singh Balvinder è scomparso ormai da più di tre giorni. Si trovava alla stazione Centrale di Milano con il figlio e la moglie, stavano tornando a casa. Nella denuncia, si parla di possibili “problemi psicologici”.

"Eravamo alla stazione Centrale di Milano e stavamo camminando verso il binario 24 quando ci siamo accorti di averlo perso". A parlare è Singh Prince Pal, figlio del 52enne Singh Balvinder scomparso da lunedì 28 novembre: "Ha avuto un ictus nel 2008 e ha dei problemi di memoria, non abbiamo sue notizie ormai da tre giorni".

La scomparsa al binario 15

Giubbotto blu, alto un metro e 75 centimetri, "fronte e naso grandi", si legge nella denuncia dove si fa riferimento anche a "possibili disturbi psicologici". Di origini indiane, quel giorno Singh Balvinder si trovava a Milano con suo figlio Singh Prince Pal e sua moglie, che è anche suo amministratore di sostegno.

Volevano tornare a casa, a Busseto, in provincia di Parma, ma "arrivati all'altezza del binario 15 o 16 ci siamo accorti di averlo perso". Sentito da Fanpage.it, Singh Prince Pal racconta di aver subito "segnalato la cosa alla polizia che si trova dentro la stazione".

Le ricerche e i filmati mai visti

La prima cosa che hanno fatto le forze dell'ordine è stato un richiamo dagli autoparlanti della stazione. "Dopo quasi due ore che mio padre non si trovava, hanno fatto una segnalazione, spiegandoci che la denuncia va fatta solo dopo che è passato un po' di tempo", continua Prince Pal. Anche se ormai la denuncia è stata fatta, "ancora ad oggi, dopo tre giorni, non si hanno sue notizie".

La stazione ferroviaria di Milano è piena di telecamere, ma "ci hanno detto che non possiamo guardare i filmati perché sarebbe inutile". Troppo grande la quantità di persone che girano per quei binari ogni giorno. "Non so se loro li guarderanno mai", afferma Prince Pal che attende ancora di ricevere qualche informazione su suo padre. Un uomo "non autosufficiente" ricorda, che con sé non ha "né cibo né acqua".