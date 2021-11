Va in ospedale con la febbre e viene dimessa, Dalila muore a 28 anni: disposta l’autopsia I consulenti della famiglia di Dalila e quelli della Procura cercheranno di capire se la morte della 28enne sia stata una tragica fatalità o poteva essere evitata.

Oggi, giovedì 25 novembre, sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Dalila Bianchi, la 28enne morta all'improvviso nella notte tra lunedì e martedì ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo: "Ci saranno i nostri consulenti – spiega a Fanpage.it Benedetto Maria Bonomo, legale della famiglia della ragazza – e quelli della Procura. Cercheremo di capire cosa sia accaduto". Dalila era andata in ospedale con la febbre e accusando dei dolori alla pancia: si era recata al pronto soccorso dell'ospedale Pesenti Fenaroli dove poi era stata dimessa.

Il legale: Vogliamo capire solo cosa sia successo

I medici le avevano prescritto degli antibiotici. Qualche ora dopo essere tornata casa, intorno a mezzanotte, la 28enne si è spenta. Da lì è stato poi aperto il fascicolo in Procura: "Non vogliamo puntare il dito nei confronti di nessuno – continua con Fanpage.it, l'avvocato -. La famiglia vuole solo capire cosa sia successo". L'autopsia di oggi sarà uno dei tasselli necessari a capire se la morte di Dalila sia stata una tragica fatalità o se ci sia stato qualcosa di non corretto da parte di qualcuno: "Non vogliamo lasciare nulla al dubbio", prosegue l'avvocato.

Il post del bar dove lavorava Dalila

Questa tragedia ha sconvolto l'intera comunità di Alzano. Da sette anni, Dalila lavorava nel bar Enjoy insieme alle sorelle Valeria e Roberta. Sulla pagina Facebook del locale è stato pubblicato un post per ricordare la 28enne: "Che la terra ti sia lieve ragazza cocciuta… lascerai un vuoto enorme in questo bar e nei nostri cuori". Centinaia i commenti di clienti affezionati alla giovane barista: "Non trovo le parole per una tale notizia, una ragazza piena di vita, solare, simpatica… mi mancheranno le sue battute", ha scritto un cliente.