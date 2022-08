Va in cerca di funghi e sparisce: trovato morto dopo una notte di ricerche L’uomo è uscito dalla sua casa di Cividate Camuno per andare in cerca di funghi e non vi ha più fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato senza vita e sono ancora da accertare le cause del decesso.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alla fine, purtroppo, le ricerche hanno dato l'esito che nessuno sperava. L'uomo che nella mattinata di mercoledì 17 agosto è uscito di casa per andare alla ricerca di funghi nei boschi di Bienno, in provincia di Brescia, e non vi ha mai più fatto ritorno è stato trovato morto. Il suo corpo era ancora vicino al luogo dove aveva parcheggiato l'auto, prima di inerpicarsi fra gli alberi.

Sparito l'uomo nei boschi

L'uomo, di 67 anni, è uscito dalla sua casa di Cividate Camuno di buon ora per andare alla ricerca di funghi, una passione che coltivava da sempre. Così ha parcheggiato la sua auto in località Piazzalunga, sui monti di Berzo Inferiore.

Poi doveva inerpicarsi per i boschi di Bienno alla ricerca di porcini e altre tipologie di funghi. Ma qualcosa deve essere successo, perché dopo una notte di ricerche il suo corpo è stato trovato senza vita non distante dall'auto parcheggiata.

Una notte di ricerche

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20 di ieri sera dalla famiglia, che non lo ha visto tornare a casa e che non riusciva in alcun modo a mettersi in contatto con lui. Subito si sono attivati una trentina di soccorritori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, del Soccorso alpino della Guardia di finanza, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco.

Si è anche alzato l'elicottero di Areu per fare una ricognizione e provare a individuare l'uomo. Inoltre sono stati attivati i droni per sorvolare più dal basso la zona. Ma purtroppo soltanto questa mattina è avvenuto il drammatico ritrovamento.

Ancora da capire la cause del decesso e se siano riconducibili a un malore o ad altra causa. Intanto il corpo è stato rimosso dal luogo ritrovamento e non si esclude che possa essere sottoposto ad autopsia.