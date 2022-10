Va alla fermata del tram impugnando una lancia artigianale: bloccato un 47enne Un uomo di 47 anni è stato fermato alla fermata di un tram a Milano con una lancia artigianale. Il 47enne è stato trasferito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

immagine di repertorio

Si sarebbe recato alla fermata del tram in piazza Leonardo da Vinci a Milano con una lancia artigianale. Non avrebbe, stando alle prime informazioni arrivate, minacciato alcun passante. Nonostante questo, gli stessi hanno lanciato l'allarme spaventati dalla possibilità che la situazione potesse degenerare. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Niguarda.

L'uomo era seduto alla fermata del tram

L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi, sabato 29 ottobre 2022, intorno alle 10 di mattina nella zona vicino al Politecnico. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della polizia locale. L'uomo è stato trovato seduto, tranquillo, alla fermata del tram della linea 33: non aveva né colpito nessuno né tantomeno minacciato. Non è chiaro cosa volesse fare con questa arma.

La lancia artigianale

Aveva un bastone che, alla punta, aveva legato un taglierino. Nessuno è rimasto ferito. I cittadini probabilmente spaventati da quanto accaduto nei giorni scorsi al centro commerciale di Assago e in caserma ad Asso, hanno chiamato le forze dell'ordine.

Il ricovero in Psichiatria all'ospedale Niguarda

I poliziotti hanno quindi allertato subito soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno preso in cura l'uomo. Il 47enne sembrerebbe essere un soggetto già noto alle forze dell'ordine e agli operatori del 118: forse con alcuni problemi psichici. Dopo avergli fornito tutte le cure del caso, è stato ricoverato in Psichiatria all'ospedale Niguarda. Non è chiaro se per lui scatterà una denuncia. Bisognerà aspettare alcuni giorni per avere un quadro più chiaro della vicenda.