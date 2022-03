Va al pronto soccorso lamentando problemi respiratori e poi lo imbratta con scritte no-vax: denunciato Un uomo di 45 anni è stato denunciato a piede libero per imbrattamento. Alcune settimane fa si è recato al pronto soccorso di Casalmaggiore lamentando problemi respiratori, e ha poi imbrattato i muri con scritte complottistiche.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo di 45 anni è indagato a piede libero per imbrattamento. Si tratta di un mantovano, con qualche precedente, che dopo essersi presentato al pronto soccorso di Casalmaggiore lamentando problemi respiratori ha approfittato del periodo trascorso in sala d'attesa per imbrattare, con scritte complottiste e contro i vaccini, i muri della struttura ospedaliera. L'episodio, riportato dal "Corriere della sera", risale ad alcune settimane fa ma le indagini per individuare il responsabile delle scritte hanno richiesto qualche giorno.

Sui muri l'uomo aveva scritto sigle di una teoria del complotto

Era stato il personale del pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ad accorgersi delle farneticanti scritte: sui muri appariva la sigla Oppt, ossia One people’s public trust, una teoria del complotto economico-giuridico detta anche della "sovranità individuale" che gira ormai sul web da diversi anni. Dopo la denuncia sporta dall'Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona alle forze dell'ordine, la Digos ha iniziato a indagare sulla vicenda. Ascoltando i medici e gli infermieri che erano di turno la sera in questione e analizzando gli accessi al pronto soccorso, hanno stretto il cerchio sul 54enne. L'uomo si era presentato al pronto soccorso dicendo di far fatica a respirare ed era stato fatto accomodare in sala d'attesa, dove era da solo. Approfittando di quel momento avrebbe imbrattato le pareti con la scritta. Adesso, oltre alle conseguenze a livello penale del suo gesto, dovrà anche risarcire l'ospedale: l'Asst infatti ha nel frattempo fatto ritinteggiare le pareti per coprire le scritte.