Va a una serata in discoteca e poi finisce in coma: 23enne in gravi condizioni Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso in stato di incoscienza in una discoteca di Milano: il giovane è in coma. Soccorso anche un coetaneo.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 23 anni è finito in coma dopo una serata in discoteca. È successo nella notte di oggi, sabato 20 gennaio, a Milano. Il giovane a un certo punto si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Entrambi sono stati portati all'ospedale Fatebenefratelli.

Il ragazzo si trovava nella discoteca Tunnel

Sulla base di quanto riportato dal giornale MilanoToday, il 23enne si trovava all'interno di un locale di via Sammartini al civico 30. Si tratterebbe infatti della discoteca "Tunnel". La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica.

L'intervento è avvenuto alle 2.52 di notte. Il 23enne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso: era in coma al momento del trasporto da parte degli operatori sanitari. Oltre lui si è sentito male un coetaneo che però è stato portato in ospedale ma in codice giallo: è stato trovato cosciente. Non è chiaro se siano amici e se abbiano trascorso la serata insieme.

Potrebbe essersi sentito male per un mix di droghe e alcol

Presenti anche i carabinieri del comando provinciale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il sospetto è che i due si siano sentiti male per un abuso di alcol e probabilmente per l'uso di sostanze stupefacenti. Non si hanno però notizie del tipo di droga che hanno assunto.