Va a fare scialpinismo con gli amici e precipita da un dirupo: muore l’imprenditore Marco Ferrari Marco Ferrari, imprenditore di Varese, è morto dopo una caduta in un dirupo mentre stava facendo scialpinismo con gli amici: è successo a Chamonix, in Alta Savoia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era impegnato in una escursione di scialpinismo sulle montagne di Chamonix, in Alta Savoia, quando è caduto sbattendo violentemente la testa. Marco Ferrari, imprenditore di Varese, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Purtroppo però a causa delle gravi ferite per l'uomo, 55enne, non c'è stato più nulla da fare.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Marco Ferrari era in compagnia di alcuni amici impegnati a fare scialpinismo. Stava rientrando dall'escursione e raggiungendo la valle quando è scivolato in un dirupo. Nella caduta avrebbe pestato violentemente la testa che gli ha causato un grave trauma cranico. A lanciare l'allarme sono stati i suoi compagni e in poco tempo gli addetti del soccorso alpino e i medici sono arrivati sul luogo dell'incidente. Marco Ferrari è stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale di Ginevra e sottoposto subito a un intervento chirurgico. Nulla sono serviti sfortunatamente i tentativi dei medici per salvargli la vita.

Ora amici e parenti piangono Marco Ferrari. L'uomo abitava nel Varesotto ed era un imprenditore attivo nel settore chimico. La sua azienda è a Lonate Pozzolo, sempre in provincia di Varese. La salma è rientrata in Italia e presto verranno celebrati i funerali.