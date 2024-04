video suggerito

L’industriale Gianbattista Intini precipita alla guida del suo aereo ultraleggero e muore La tragedia nel primo pomeriggio di oggi nell’Oltrepò Pavese. Per l’industriale non c’è stato scampo: violentissimo l’impatto con il terreno. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, non è escluso abbia avuto un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Redazione Milano

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile, quando un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo nel territorio di Golferenzo, nell'Oltrepo Pavese, dove si era trasferito da tempo.. Erano da poco passate le 13.00 quando, per cause ancora da stabilire, l'uomo alla guida del piccolo velivolo, ha perso quota finendo in una vigna e perdendo la vita. A bordo non vi erano altre persone. Da quanto si apprende avrebbe dovuto atterrare sull'aviosuperficie di SpessaPo.

Chi è Gianbattista Intini l'industriale morto oggi in un incidente aereo

La vittima si chiamava Gianbattista Intini, e l'areo che stava pilotando era il suo. Industriale di settantatré anni, la sua famiglia ha fondato l’azienda di solventi Bitolea. L'industria chimica, fondata nel 1978 a Landriano, ha poi seguito un processo di fusione con altre aziende del settore, entrando prima nel gruppo Viscolube e ora in Itelyum Purification.

Le operazioni di soccorso

Quando il personale sanitario e i soccorsi sono giunti nel terreno agricolo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Estratto dalle lamiere dell'ultraleggero, la salma è stata trasferita in ospedale dove sarà sottoposta a un esame autoptico. I vigili del fuoco sono impegnati nel recupero del velivolo.