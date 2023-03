Uomo ucciso soffocato con un tubo di gomma e seppellito in un campo: fermato per omicidio un 35enne Un uomo di 35 anni è stato arrestato perché ritenuto il responsabile dell’omicidio di Omar Annaoui, il 53enne marocchino trovato morto in un campo lo scorso agosto a Desio, in Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo sette mesi è stato fermato il presunto assassino di Omar Annaoui, il 53enne marocchino trovato morto in un campo lo scorso agosto a Desio, in Brianza. A finire in manette è stato un uomo di 35 anni, connazionale della vittima.

La dinamica dell'omicidio

Stando alla ricostruzione dei fatti, il 35enne avrebbe prima picchiato e poi colpito alla testa la vittima. Successivamente lo ha soffocato avvolgendogli attorno al collo un tubo di gomma. Infine ha seppellito la vittima in un campo poco distante aiutandosi con un carrello della spesa a trasportare il corpo: il corpo era stato segnalato qualche giorno dopo ai carabinieri da una persona informata dei fatti. Il cadavere era già in evidente stato di decomposizione a causa del caldo intenso dei mesi estivi: il cadavere era stato rinvenuto lo scorso 27 agosto, mentre l'omicidio era avvenuto la notte tra il 22 e il 23 agosto.

Fermato con l'accusa di omicidio un 35enne

Dopo alcuni mesi di indagini, coordinate dalla Procura di Monza, i carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti del 35enne: a incastrare l'uomo sarebbero state le sue tracce trovate sul tubo utilizzato per uccidere la vittima. Poco distante dal punto del ritrovamento del corpo è stata trovata una pala, non è ancora stato accertato che sia quella utilizzata per seppellire la vittima.

In una nota della Procura di Monza si legge che le indagini sono scattate grazie alle "dichiarazioni di una persona informata sui fatti, anch'essa di nazionalità marocchina, che ha consentito il rinvenimento del cadavere sepolto in pochi centimetri di terra in un campo di granturco adiacente all'ex Casa Mandamentale di Desio". La stessa persona ha anche rivelato agli inquirenti che l'omicidio molto probabilmente era avvenuto nel seminterrato della casa e ha aiutato i carabinieri a identificare la vittima.