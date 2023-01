Uomo trovato morto in strada all’alba: a dare l’allarme un passante Un uomo attorno alle 5.30 è stato trovato morto ai lati di via dei Giovi a Carimate, in provincia di Como. Si indaga per capire cosa sia successo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia all'alba di oggi mercoledì 11 gennaio. Un uomo attorno alle 5.30 è stato trovato morto ai lati di via dei Giovi a Carimate, in provincia di Como. Stando alle prime informazioni, a dare l'allarme è stato un passante che a piedi stava raggiungendo la stazione. Subito dopo sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici dell'automedica di Cantù e della croce rossa di Lentate sul Seveso. Inutili tutti i tentativi per salvare la vita all'uomo: stando a quanto riporta La Provincia di Como, i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La vittima è un anziano di 85 anni. Ora si sta cercando di capire cosa sia accaduto e da quanto tempo l'uomo era morto in strada.