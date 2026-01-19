Uomo trovato morto in casa accanto alla stufa con ustioni sul corpo nella Bergamasca

Foto di repertorio

Dramma a Corna Imagna, comune di meno di mille abitanti in provincia di Bergamo, dove questa mattina un pensionato di 81 anni, Pietro Carminati, è stato trovato morto accanto alla sua stufa con dei segni di ustione sul corpo. Stando alle prime informazioni diffuse, l'allarme sarebbe stato lanciato dai vicini che, non vedendo le luci accese nella sua casa, si sono allarmati. I vigili del fuoco di Sant'Omobono, arrivati sul posto, hanno trovato Carminati riverso a terra senza sensi e con ustioni su parte del corpo. Presenti sul posto anche i soccorritori del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'anziano viveva solo in via Regorda: da giovane era emigrato ed era stato muratore all'estero. Era però ancora molto conosciuto in paese. Sul posto oltre ai carabinieri, è arrivato anche il sindaco di Corna Imagna, Lodovico Locatelli. Secondo i carabinieri l'anziano, rientrato in casa ieri sera, pare stesse accendendo la stufa con la ‘diavolina' per riscaldare la casa, quando una fiammata gli avrebbe incendiato i vestiti. Non è certo se l'uomo sia morto per le ustioni o per infarto: in ogni caso si tratta di morte naturale e la salma non sarà sottoposta all'autopsia.