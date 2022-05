Uomo trovato impiccato nel cantiere del palaghiaccio di Busto Arsizio: ipotesi suicidio Un uomo di 69 anni è stato trovato impiccato a una trave nel cantiere del palaghiaccio di Busto Arsizio. La famiglia aveva denunciato la scomparsa qualche giorno fa.

A cura di Enrico Spaccini

La struttura del palaghiaccio di Busto Arsizio, mai completato

Tra via Minghetti e corso Sempione c'è ancora la struttura di quello che sarebbe dovuto essere il palaghiaccio di Busto Arsizio. Intorno alle 13 di mercoledì 4 maggio al suo interno è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Aveva 69 anni e, quando sono arrivati sul posto, la polizia e i sanitari del 118 lo hanno trovato impiccato a una trave della struttura.

L'allontanamento e poi il suicidio

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di suicidio. I militari, infatti, al momento non hanno trovato alcun elemento che possa far pensare a un coinvolgimento di un'altra persona. I famigliari della vittima avevano denunciato la scomparsa del 69enne ai carabinieri qualche giorno fa. Tutto farebbe pensare a un gesto volontario, sia l'allontanamento da casa sia il suicidio. Rimane da capire il motivo.

La donna di 84 anni che ha salvato il figlio

Qualche giorno fa, a Seregno (in provincia di Monza e Brianza), una madre di 84 anni è riuscita a sventare il suicido del figlio 52enne. La donna si era preoccupata dopo che aveva provato più volte a chiamarlo senza ottenere mai una risposta. A quel punto, ha deciso di correre a casa sua, nel quartiere Santa Valeria. Era mezzogiorno quando ha trovato il proprio figlio con un cappio al collo. L'84enne è riuscita a poggiare a terra l'uomo, già privo di sensi, e a chiamare i soccorsi. I sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia e alcuni agenti della polizia locale sono arrivati nell'abitazione e hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Stabilizzate le condizioni dell'uomo, è stato poi ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche in questo caso, non è ancora chiaro cosa abbia spinto l'uomo a tentare il suicidio.