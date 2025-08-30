Uomo nudo sotto la pioggia a Bergamo: fermato dalla Polizia Locale e ricoverato in Psichiatria

È stato fermato dagli agenti della Polizia Locale l'uomo fotografato mentre girava completamente nudo sotto la pioggia nel pieno centro di Bergamo; in stato confusionale, è stato affidato ai sanitari ed è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, 29 agosto, diversi passanti lo avevano fotografato e avevano poi pubblicato gli scatti sui social. Tra chi aveva condiviso le scene, anche il consigliere comunale della Lega Alessandro Carrara, che aveva scritto: "Nella multietnica e accogliente Bergamo c'è spazio anche per passeggiate ‘particolari' in via XX Settembre sotto la pioggia. Siamo alla frutta".

Nelle immagini finite sui social si vede soltanto l'uomo, ma testate locali raccontano quello che è successo dopo, dall'intervento della Locale al ricovero in Psichiatria. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Bergamo, Elena Carnevali: "Come accaduto a Bergamo, era già successo alcuni anni fa a Seriate. In entrambi i casi la persona è stata presa in carico e affidata ai servizi psichiatrici. La differenza, oggi, è solo che la persona non era di pelle bianca. A Seriate governava un'amministrazione di centrodestra, a Bergamo una di centrosinistra: ma allora non ricordo di aver letto gli stessi commenti che oggi alcuni esponenti politici diffondono sui social". "Il punto non è il colore della pelle, né chi governa una città – prosegue Carnevali – Il problema reale è la condizione di salute mentale, che riguarda persone fragili, che richiede attenzione, e soprattutto servizi sanitari anche dopo il ricovero. È una sfida che tutte le comunità si trovano ad affrontare, indipendentemente dai confini e dal colore politico delle amministrazioni", conclude Carnevali.