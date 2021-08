Uomo travolto dal proprio camion a Bernate Ticino: soccorso con l’elicottero, traffico in tilt Incidente stradale in mattinata lungo la strada provinciale Sp117 a Bernate Ticino, in provincia di Milano. Un uomo di 43 anni è stato travolto dal suo stesso camion per cause da accertare. Il 43enne è stato soccorso con un elicottero dal 118: è in gravi condizioni. Traffico in tilt per le operazioni di soccorso. Negli stessi minuti un altro pedone è stato investito nel Pavese, a Torre d’Isola: è grave.

A cura di Francesco Loiacono

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 25 agosto, a Bernate Ticino, in provincia di Milano. Un uomo di 43 anni è stato travolto dal suo stesso camion sulla strada provinciale Sp117. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 7. L'Areu ha inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze e anche un elicottero decollato da Como. L'uomo rimasto ferito è stato soccorso in codice giallo dal personale del 118: le sue condizioni sarebbero gravi, anche se l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: traffico in tilt

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, a cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio che è ancora da accertare. Stando a quanto spiegato in una nota dall'Areu, la persona investita sarebbe l'autista di un camion, che sarebbe stato travolto dal suo stesso mezzo per cause da accertare, riportando un trauma a una gamba. Il traffico lungo la strada provinciale è andato in tilt a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

Un altro pedone investito nella mattinata a Torre d'Isola, nel Pavese

Praticamente negli stessi minuti dell'incidente di Bernate Ticino, un incidente simile si è verificato a Torre D'Isola, in provincia di Pavia. Anche in questo caso si è trattato dell'investimento di un uomo di 67 anni lungo la strada provinciale Sp130, in circostanze ancora da accertare. In questo frangente l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo: i soccorritori però, valutata la gravità delle condizioni del 67enne, lo hanno trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo, dove è ricoverato in codice rosso.