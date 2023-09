Uomo di 80 anni uccide il figlio a coltellate durante una lite: morto un 54enne nel Bergamasco L’omicidio si è consumato nella giornata di oggi, domenica 3 settembre, a Bottanuco, nella provincia di Bergamo: l’80enne è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella giornata di oggi, domenica 3 settembre, a Bottanuco, piccola cittadina nella provincia di Bergamo: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate suo figlio, un uomo di 54 anni. Stando a quanto si apprende, l'omicidio si è consumato nella casa dell'anziano, in via Castelrotto: il genitore avrebbe accoltellato il figlio all'addome al culmine di una lite, della quale, al momento, non si conoscono le ragioni.

Il 54enne è morto sul colpo a causa dei fendenti ricevuti: quando l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, non c'era più niente da fare. Nell'abitazione in cui si è consumato l'omicidio sono intervenuti anche i carabinieri di Treviglio, che hanno arrestato l'80enne: ai militari dell'Arma sono affidate le indagini per fare piena luce sull'omicidio.