Uomo di 61 anni disperso in Valchiavenna: non si hanno sue notizie da venerdì Sono ore d’apprensione per i famigliari di un uomo di 61 anni disperso in in Valchiavenna. Sulle sue tracce una trentina di soccorritori e le unità cinofile.

A cura di Alessia Rabbai

Valchiavenna (Immagine di repertorio)

Un uomo di sessantuno anni è disperso in Valchiavenna. Non si hanno sue notizie dal tardo pomeriggio di venerdì scorso. A riportare la notizia è Ansa Lombardia. Il sessantunenne è originario di Desio, Comune in provincia di Monza e della Brianza. Ai famigliari avrebbe raccontato che nel weekend si sarebbe recato in Val Codera a Novate Mezzola in provincia di Sondrio. Si sarebbe dovuto occupare di svolgere lavori di manutenzione ad una struttura. Così è uscito di casa e non è più rientrato. Trascorse le ore i famigliari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Sono giornate d'apprensione per i suoi cari, che sperano di avere presto sue notizie. Preoccupati per la sua assenza e per il fatto che risulti irreperibile i famigliari ne hanno denunciato la scomparsa e sono partite le ricerche. Sulle sue tracce ci sono la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas, le stazioni di Chiavenna e di Madesimo, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile e la Croce Rossa.

Le ricerce del sessantunenne disperso in Valchiavenna

Le ricerche del sessantunenne che risulta disperso in Valchiavenna sono in corso e vedono attualmente impegnate trenta persone. Ieri militari e civili hanno battuto il sentiero tra Novate Mezzola e la Val Codera, i soccorritori lo hanno cercato anche nelle zone più impervie. L'ipotesi è che l'uomo abbia raggiunto Novate Mezzola con il treno. Le squadre oggi stanno esaminando anche i sentieri dalla stazione all'imbocco della Val Codera. Nelle ricerche sono in campo anche le unità cinofile di Cnsas, la Croce Rossa e la protezione civile. Il sessantunenne ha trascorso due fredde notti lontano da casa, forse ha trovato riparo da qualche parte. I famigliari sperano che sia viavo e di poterlo riabbracciare presto.