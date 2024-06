video suggerito

Uomo cade dalla bicicletta e si trafigge la gola con il suo ombrello: è grave Il 75enne aveva con sé un ombrello che lo aveva riparato dalla pioggia della mattinata. Attento a schivare le buche piene d’acqua a causa del recente temporale, avrebbe però perso il controllo del mezzo: così è precipitato proprio sulla punta dell’ombrello. È successo a Castelleone (Cremona) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente per un 75enne di Castelleone, provincia di Cremona. Il pensionato, caduto dalla bicicletta mentre stava pedalando in zona frazione Valserisino, si è ribaltato ed è finito sulla punta dell'ombrello che portava con sé, agganciato al manico delle due ruote. Immediatamente trasportato in ospedale con codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 13.30 di lunedì 3 giugno il 75enne si trovava in sella alla sua bicicletta, diretto alla frazione Valseresino su una strada di campagna che conduce verso l'abitato del piccolo borgo del Cremonese: con sé, nonostante fosse tornato il sole, aveva un ombrello che lo aveva riparato dalla pioggia della mattinata. Attento a schivare le buche piene d'acqua a causa del recente temporale, l'uomo avrebbe però perso il controllo del mezzo a due ruote, precipitando proprio sulla punta dell'ombrello e ferendosi così gravemente alla gola.

I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla drammatica scena. Il 75enne è stato così subito trasportato in ospedale a Cremona: sul luogo del sinistro, inoltre, sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema e una pattuglia della polizia locale di Castelleone per tutti i rilievi del caso.