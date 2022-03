Uomo accoltellato in pieno giorno in via Giambellino a Milano: è grave Un uomo di circa 60 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio a Milano, in via Giambellino. Ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo è stato accoltellato in pieno giorno in via Giambellino, nell'omonimo quartiere di Milano. Il violento episodio è avvenuto attorno alle 16 di oggi, domenica 13 marzo. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: per ricostruire quanto accaduto e indagare sulla vicenda sono accorsi anche gli agenti della Questura di Milano.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Milano

Poche, al momento, le informazioni disponibili: stando a quanto riferito dall'Areu, il ferito sarebbe un uomo di circa 60 anni di età. Le ferite da arma bianca gli hanno provocato gravi lesioni e il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Milano, dove è stato ricoverato in codice rosso: la prognosi è al momento riservata. Spetterà adesso alla polizia cercare di risalire all'autore dell'accoltellamento e al contesto in cui è avvenuta l'aggressione.

(Articolo in aggiornamento)