Sono giorni di apprensione per la famiglia di Nicole Nicolosi, una ragazza 18enne di Bergamo di cui non si hanno più notizie da martedì mattina. La giovane era ospite della comunità Aghatà onlus di via dei Celestini, da dove si sarebbe allontanata alle 7.30 di martedì. Da allora è scomparsa: non ha più dato notizie ai suoi famigliari, che adesso sono comprensibilmente in ansia per lei. Sia la mamma sia la zia della ragazza hanno lanciato diversi appelli su alcuni giornali locali e sui social network, invitando chiunque dovesse avere notizie della giovane a mettersi in contatto con loro (chiamando i numeri 351.7714612 o il 353.3022334) oppure di avvertire i carabinieri.

Si ipotizza un allontanamento volontario

Da quanto hanno scritto la madre e la zia della ragazza, si ipotizza che Nicole possa essersi allontanata spontaneamente. La ragazza sarebbe stata vista per l'ultima volta su un treno partito in direzione Milano: con sé aveva solo uno zaino, lo stesso della foto che è stata diffusa, ma non avrebbe portato né i soldi né il telefono. Proprio dal cellulare della giovane l'ultima chiamata sarebbe stata fatta ad un uomo molto più grande di lei e che i famigliari della ragazza non conoscono. Da qui l'ulteriore preoccupazione dei suoi parenti per le sorti di Nicole: "Vorremmo solo essere certi che stia bene e che sia una scelta e nessuna costrizione", ha scritto la zia Katia, aggiungendo che dal momento che la nipote è senza soldi e cellulare "per forza qualcuno la sta aiutando, non può essersi volatilizzata". Tante le condivisioni dell'appello sui social network: al momento, però, a tre giorni dalla scomparsa, della ragazza non c'è ancora traccia.