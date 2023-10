Una nutria gira tra le bancarelle del mercato: un uomo la vede e la uccide a bastonate Venerdì mattina a Orzinuovi (Brescia) un uomo ha ucciso a bastonate una nutria che girava tra le bancarelle del mercato settimanale.

Nella giornata di venerdì 13 ottobre una nutria è stata uccisa a bastonate in un mercato di Orzinuovi, comune che si trova nella provincia di Brescia. L'episodio è stato ripreso con il cellulare e il video è stato condiviso sui social network. Le immagini terribile hanno sollevato (giustamente) diverse polemiche e critiche. Per il momento non si conosce l'identità dell'autore di questo gesto.

Sulla base di quanto emerso fino a questo momento, l'animale stava girando tra le bancarelle del mercato che ogni settimana viene allestito a Orzinuovi. A un certo punto è arrivato un uomo che l'ha colpita prima con un calcio. Dopodiché avrebbe preso un bastone e avrebbe iniziato a colpirla in testa con forza. Nel video è possibile sentire la voce di una donna che chiede più volte all'uomo di fermarsi, ma questo non sembrava volerlo fare.

Impossibile non sentire poi i lamenti della nutria che poco dopo è morta: l'uomo l'avrebbe così pressa per la coda e si sarebbe allontanato con l'animale morto in mano. "Io chiedo che l'uomo che si è macchiato di questo reato si scusi pubblicamente… è l'unico modo (forse) per evitare una denuncia penale", scrive qualcuno. In riferimento a quanto è successo: penso venerdì mattina davanti alla chiesa (uccisione di una nutria a bastonate)!!! Da cittadino nativo di orzi voglio che si faccia giustizia per questo esempio di crudeltà", scrive un altro utente sui social.