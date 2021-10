Una lite e poi la sparatoria fuori da un bar a Pero: ferito un uomo di 38 anni Un uomo di 38 anni è stato ferito da un colpo di pistola fuori da un bar di Pero, nell’hinterland di Milano. A colpirlo sarebbe stato un altro cliente del locale con cui il 38enne aveva avuto poco prima una lite per motivi ancora da chiarire. Il 38enne è stato portato in ospedale: non è in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

Foto di repertorio

Prima la lite, per motivi da accertare. Poi l'aggressione e la sparatoria. Nottata movimentata a Pero, comune a pochi passi da Milano nell'hinterland Ovest. Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito attorno alle 23 di ieri, sabato 30 ottobre, sulla trafficata via Sempione, un tratto della vecchia statale che attraversa la cittadina. La vittima è un cittadino romeno che stava trascorrendo la serata in uno dei tanti bar che si affacciano sulla via, in prossimità dell'incrocio con via Orti e via Figino. Pochi minuti prima delle 23 tra lui e altri due avventori sarebbe nata una lite, per motivi ancora non chiariti. Al culmine del diverbio uno dei due avventori lo ha prima colpito alla testa e poi gli ha sparato contro due colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto il 38enne alla coscia sinistra.

Sull'asfalto i carabinieri hanno trovato due bossoli e un proiettile inesploso

Quando le due ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono arrivate in via Sempione hanno trovato il 38enne, che risulta incensurato, con ferite alla testa e alla coscia. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano, dove è arrivato poco prima della mezzanotte. Ha riportato ferite gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Rho per cercare di identificare le due persone con cui l'uomo ha litigato e soprattutto il responsabile della sparatoria. Per strada i militari dell'Arma ne hanno trovato ampie tracce: sull'asfalto sono rimasti due bossoli e un proiettile inesploso, che potrebbero aiutare a rintracciare l'aggressore assieme a eventuali immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della via, sulla quale si trovano diverse attività commerciali e anche alcune banche.