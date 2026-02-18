Una lettera di minacce e un proiettile recapitati a due consiglieri di Fratelli d’Italia nel Milanese

Comune di Cornaredo

A Marzio Foti, consigliere comunale di maggioranza di Fratelli d'Italia a Cornaredo (nel Milanese) sarebbe stata recapitata una lettera di minacce. Mentre al suo collega, il consigliere, Vito Vatalaro, anche lui di Fratelli d'Italia, sarebbe arrivato un proiettile. Le minacce, secondo quanto si apprende, sarebbero state denunciate al comando della Polizia locale di Cornaredo che al momento ha avviato indagini per inquadrare meglio la vicenda. Sul caso è stato aperto anche un fascicolo da parte della procura di Milano. Ancora da chiarire cosa abbia innescato l’atto intimidatorio.

"Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l'intero sistema democratico e il libero esercizio dell'impegno politico. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi tempi si sono verificati altri segnali preoccupanti di un clima avvelenato verso gli esponenti istituzionali locali di Fratelli d'Italia, che il partito respinge con determinazione" scrive Fratelli d'Italia in una nota diffusa.

E prosegue: "Non è tollerabile alcuna forma di intimidazione o violenza, né tantomeno un simile imbarbarimento del confronto politico. A chi pensa di poter condizionare l'azione amministrativa attraverso minacce e gesti intimidatori, rispondiamo con fermezza: Fratelli d'Italia non si farà intimidire e continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni. Nel ribadire la nostra piena solidarietà al consigliere coinvolto, chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull'accaduto e di garantire la sicurezza di tutti gli amministratori locali".

A commentare quanto accaduto arrivano anche le parole di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, che ha dichiarato: "Il proiettile recapitato al Consigliere di Fratelli d'Italia a Cornaredo, è un grave segnale che altro non fa che evidenziare e alimentare l'odio politico appartenente soprattutto ad una certa Sinistra, nostalgica degli anni di piombo. Al consigliere, vittima di questo vile e vigliacco gesto, rivolgo la mia totale solidarietà condannando questo grave gesto. Spero e mi auguro vengano presto rintracciati i responsabili. La politica non è questa, è ben altro come sta dimostrando il Presidente Giorgia Meloni alla guida del Paese, con serietà, onestà, competenza e trasparenza".