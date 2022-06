Un uomo di 55 anni è stato investito da un treno: è in gravissime condizioni Un uomo di 55 anni è stato investito da un treno tra Treviglio e Vidalengo, in provincia di Bergamo: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente a Treviglio, comune in provincia di Bergamo, dove nella mattinata di oggi, lunedì 27 giugno, un uomo è stato investito da un treno. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. A causa dell'incidente, si sono registrati alcuni disagi sulla circolazione Milano-Brescia.

Al vaglio la dinamica del terribile incidente

In base alle prime informazioni, si sa che l'incidente si è verificato attorno alle 7.30: la dinamica è ancora incerta, l'uomo è stato investito tra Treviglio e Vidalengo. Non è infatti chiaro se si sia trattato di un gesto estremo o se ci siano altre cause che possano averlo causato.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Treviglio che quindi cercheranno di ricostruire quanto accaduto nei minimi dettagli. Dopo che l'uomo è stato investito, sono stati immediatamente chiamati gli operatori del 118.

Leggi anche Bimba di un anno precipita dal balcone di casa: è in gravissime condizioni

Ricoverato in codice rosso all'ospedale di Bergamo

Sul posto sono quindi intervenuti i medici e i paramedici del 118: considerata la gravità della situazione, è stato inviato un elicottero che dopo aver stabilizzato il 55enne lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale di Bergamo. L'uomo è in gravissime condizioni e – visto l'incidente – con molta probabilità lotta tra la vita e la morte.

Oltre agli operatori sanitari, sono stati anche inviati i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo che hanno dato un aiuto nelle operazioni di soccorso e nel ripristino della circolazione. L'incidente ha infatti causato rallentamenti e ritardi e di conseguenza disagi per tutti i pendolari.