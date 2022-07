Un turista e il suo cane Axel si tuffano in mare e salvano un anziano che sta per annegare Il milanese Maurizio Trevisan e il suo cane Axel sono stati i protagonisti di un grande salvataggio in mare: hanno soccorso un 70enne che stava annegando.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebok Sailor Dog – Unità Cinofile Salvataggio Nautico. Maurizio Trevisan e Axel durante un addestramento.

Stavano trascorrendo un giorno di vacanza sulle spiagge di Termoli, in Molise. Tutto immaginavano tranne che in pochi minuti sarebbero diventati gli eroi della giornata. Protagonisti di un salvataggio in mare sono stati il milanese Maurizio Trevisan e il suo cane Axel, un alaskan malamute. Da tempo la coppia si addestra presso la "Sailor Dog", la scuola di addestramento nautico di stanza al Lago Malaspina a Piotello, alle porte di Milano. Tutte le tecniche di salvataggio sono state utili in questi giorni quando si sono trovati in vacanza: per la prima volta non si è trattata di un'esercitazione ma di un vero salvataggio.

Il salvataggio a 200 metri dalla riva

Tutto è iniziato quando Maurizio si è accorto di un bagnante in difficoltà a 200 metri dalla spiaggia: Michele, 70 anni, è caduto dal suo materassino senza accorgersi che si trovava già al largo, in un punto in cui non toccava. Maurizio Trevisan non ci ha pensato due volte e ha attivato il suo cane. Esattamente come succedeva durante i loro addestramenti a Pioltello ha dato i comandi ad Axel ed entrambi in pochi minuti sono corsi in acqua e hanno nuotato verso l'anziano che stava annegando. Il 70enne si è subito affidato ad Axel senza avere paura e pochi minuti dopo era a riva. Intanto gli altri bagnanti hanno assistito alla scena e hanno accolto tutti in spiaggia con applausi e grande gioia per il salvataggio riuscito.

Grande entusiasmo da parte di tutti

"È stata una vera emozione vedere come il mio cane Axel abbia immediatamente reagito al comando, seguendomi verso il villeggiante in difficoltà e accompagnandomi verso di lui", ha spiegato all'agenzia stampa Ansa Maurizio Trevisan. Che poi ha aggiunto: "Vedere poi l'anziano aggrappato ad Axel come un'ancora di salvataggio e aver fatto qualcosa di utile dopo anni di esercitazioni, prove e simulazione, è stato incredibile. Una bella soddisfazione. Il cane ha fatto il suo dovere alla grandissima". Grande entusiasmo anche da parte dell'associazione Sailor Dog che ha allenato la coppia al salvataggio dal 2017: "L'associazione ‘Sailor dog' si occupa dell'addestramento dei cani e della formazione dei proprietari degli animali al salvataggio nautico – spiega all'agenzia stampa Edoardo Meridiani della Sailor Dog -. È attiva da sei anni in Lombardia, ma facciamo esercitazioni in tutta Italia. Da parte nostra c'è soddisfazione per il salvataggio di una persona in difficoltà in mare".