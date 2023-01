Un ragazzo perde tre dita per un petardo: stava festeggiando il nuovo anno in piazza Duomo a Milano Sono 20mila le persone in piazza Duomo che hanno festeggiato Capodanno. Non sono mancati arresti e feriti: un giovane di 21 anni ha riportato la semiamputazione di tre dita della mano sinistra dopo lo scoppio di un petardo.

A cura di Giorgia Venturini

È stato un Capodanno quasi blindato a Milano. La città ha atteso il nuovo anno con la massima sicurezza. L'obiettivo era quello di evitare i gravi episodi accaduti lo scorso anno: più di una violenza sessuale durante i festeggiamenti in piazza Duomo.

Quest'anno in piazza nulla era stato organizzato per i festeggiamenti. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile, Areu e Atm erano presenti in piazza Duomo e aree limitrofe con nuclei mobili pronti ad intervenire. Durante la serata non sono mancati fermi e arresti. Cosa è successo nella notte più allegra dell'anno?

La festa in piazza Duomo con 20mila persone

In piazza Duomo i festeggiamenti sono iniziati già all'inizio della serata: pochi minuti prima della mezzanotte si contavano più di 20mila persone.

Leggi anche Preso un altro degli evasi dal carcere Beccaria a Milano: tre ragazzi ancora in fuga

Sono 16 i giovani portati in Questura per un'identificazione perché sprovvisti di documenti di identità. Nel dettaglio, un un 23enne, originario del Marocco, è stato arrestato perché ricercato dalle autorità spagnole. Verso le 19.45 una donna ha segnalato a una volante di essere stata vittima di una rapina: tre ragazzi le avevano rubato il cellulare. Uno di questi, un 17enne algerino, è stato riconosciuto tramite le descrizioni ed immediatamente fermato e indagato per furto.

E ancora: tre cittadini egiziani sono stati fermati dalla Polizia verso le ore 21 dopo aver esploso dei colpi a salve. Sono ora tutti indagati ma in stato di libertà. Così come un 39enne filippino trovato dagli agenti in possesso di un coltello.

Ragazzo di 21 anni soccorso dopo lo scoppio di un petardo

Tra le persone soccorse dai sanitari del 118, una della più gravi è stato un giovane di 21 anni vittima dello scoppio di un petardo: ha riportato la semiamputazione di tre dita della mano sinistra.

A Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, un 46enne è stato portato all'ospedale con lesioni a occhio, viso e mani. Sono in tutto sono stati 600 gli interventi del 118 dalle 21 di sabato 31 dicembre, principalmente per intossicazioni etiliche e incidenti stradali.

Alcuni disagi si sono verificati anche in metropolitana: nella fase di maggiore afflusso in piazza Duomo, la Questura ha provveduto alla temporanea sospensione del servizio metropolitano prevedendo lo stop della fermata Duomo. Durante una corsa un gruppo di giovani ha azionato il freno di emergenza di un convoglio in transito. Fortunatamente non ci sono stati feriti.