video suggerito

Un masso si stacca da una parete rocciosa nel Bresciano e sfonda il soffitto di una casa Il soffitto di una casa di Ponte Caffaro (Brescia) è stato sfondato nella notte da un masso. La pietra si sarebbe staccata dalla parete rocciosa. Non si registrano feriti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il masso precipitato in una casa di Ponte Caffaro (foto da Provincia di Brescia – Facebook)

Alcune rocce si sono staccate nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio dalla parete rocciosa di Ponte Caffaro, frazione del comune di Bagolino (in provincia di Brescia). Un masso di notevoli dimensioni si è abbattuto contro un edificio, sfondando il soffitto ed entrando all'interno dell'abitazione. Come confermato dalla Provincia bresciana, la pietra ha causato danni ma non ha colpito nessuno.

La frana si sarebbe verificata a monte della strada provinciale 669, che conduce a Sant'Antonio, la scorsa notte. Il masso, di diversi quintali, per motivi ancora sotto indagine si sarebbe staccato dalla parte rocciosa di Ponte Caffaro, riuscendo a superare la sede stradale che porta a Bagolino e a entrare in una casa danneggiando soffitto e parete.

Come ha spiegato la Provincia di Brescia con un post su Facebook, la frana non ha provocato il ferimento di nessuno. Tuttavia, il tratto di provinciale interessata dal distaccamento è stato chiuso per precauzione. Per questo motivo, per alcune ore Bagolino sarà raggiungibile solo passando per il Trentino e percorrendo la Cerreto-Riccomassimo.

Leggi anche Esplode la caldaia di una villetta nel Cremonese a causa di una fuga di gas: ferite 5 persone

Una squadra di rocciatori, arrivata a Ponte Caffaro nella mattinata del 24 gennaio, è al lavoro per valutare l'eventuale rischio di un'altra frana. Gli esperti dovranno individuare anche la presenza di ingenti massi che potrebbero staccarsi dalla parete e rappresentare un pericolo per i residenti del paese bresciano.