Esplode la caldaia di una villetta nel Cremonese a causa di una fuga di gas: ferite 5 persone Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione in una villetta di Costa Sant'Abramo, frazione di Castelverde (Cremona). Le loro condizioni non sono gravi. La struttura è stata dichiarata inagibile per i danni riportati.

A cura di Enrico Spaccini

Una violenta esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 gennaio, all'interno di una villetta di Castelverde (in provincia di Cremona). Stando a quanto emerso durante un primo sopralluogo, pare che all'origine della deflagrazione ci sia stata una perdita di gas, ma le indagini sono ancora in corso. Nell'abitazione erano presenti cinque persone, tutte rimaste ferite in modo non grave. Due di loro sono state trasportate in ospedale, mentre le altre sono state medicate sul posto. La struttura è stata dichiarata inagibile per i seri danni riportati nell'esplosione e la sindaca Graziella Locci sta coordinando il supporto logistico alla famiglia colpita.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 16 del 15 gennaio, quando alcuni residenti di Costa Sant'Abramo, frazione di Castelverde, hanno sentito un boato provenire da una villetta di via della Concordia. All'arrivo dei vigili del fuoco, con tre mezzi tra cui un’autopompa serbatoio e un’autoscala, dei carabinieri e dei sanitari, con due ambulanze e automedica, c'erano detriti sparsi sulla strada di fronte all'abitazione. Il portone d'ingresso era scardinato, le finestre distrutte e i mobili distrutti.

Cinque persone sono state soccorse dal 118. Due di loro sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Cremona in condizioni non gravi. Gli altri, invece, si trovavano al piano superiore rispetto a quello in cui si è verificata l'esplosione e avrebbero rimediato solo qualche escoriazione. Per loro si sono rivelate sufficienti le medicazioni sul posto.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alle cause della deflagrazione. Secondo una prima valutazione, potrebbe essere esplosa la caldaia, probabilmente a causa di una fuga di gas. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso, ma intanto è stata dichiarata inagibile per i danni riportati.