Un ciclista muore tamponato da un furgone nel Cremasco: indagini in corso Oggi, sabato 1 marzo, un ciclista di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un furgone sul ponte della Paullese, al confine tra le province di Cremona e Lodi.

A cura di Giulia Ghirardi

Poco prima delle ore 13:00 di oggi, sabato 1 marzo, un ciclista di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un furgone sul ponte della Paullese, al confine tra le province di Cremona e Lodi.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il tragico incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del tamponamento alle ore 12:29 a bordo di un'ambulanze, di un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche il comando dei carabinieri e la polizia stradale di Lodi.

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima, un uomo di 48 anni residente nel Cremasco, stava pedalando in sella alla propria bicicletta, sulla Strada statale 415, al confine tra Cremona e Lodi, quando, all'improvviso e per cause in corso di accertamento, sarebbe stato tamponato da un furgone mentre percorreva il ponte Paullese per attraversare il fiume Adda. Giunti sul posto dell'incidente, gli operatori sanitari del 118 avrebbero potuto soltanto constatare il decesso del 48enne, mentre il conducente del furgoncino, un uomo di 33 anni, è stato soccorso, ma non si è reso necessario il ricovero.

Al momento le forze dell'ordine, la polizia stradale di Lodi intervenuta sul posto e la polizia locale di Spino d'Adda, sono al lavoro per eseguire gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.