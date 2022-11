Un cane corre in strada impaurito: un camionista si ferma e lo salva Un cane si è perso su una strada trafficata che da Milano collega la Brianza: a salvarlo è stato un camionista che ha rallentato il traffico e gli ha fatto da scudo. Una donna poi è riuscita ad avvicinarlo e a toglierlo dalla strada.

A cura di Giorgia Venturini

Vagava impaurito senza una meta lungo la Valassina, la strada Statale che collega Milano alla Brianza. Sono stati minuti di terrore per un cane di taglia media che si è perso su una strada trafficata.

A salvarlo è stato un camionista che ha visto tutto e ha messo il suo mezzo pesante di traverso impedendo così che il cucciolo venisse investito. Tutto è stato riportato in un video ripreso dal camion e poi postato su Tik Tok.

La disavventura del cucciolo

La disavventura è avvenuta nei giorni scorsi lungo la strada Statale 36, la Valassina, che da Nord Milano porta in Brianza. Il cucciolo vagava tra i tanti mezzi in transito. Il camionista ha visto tutto e ha fatto da scudo all'animale: lo ha scortato evitando che auto e altri mezzi pesanti lo travolgessero.

Leggi anche Cane finisce in un pozzo profondo diversi metri: lo salvano i vigili del fuoco

Il video caricato su Tik Tok è stato visto da molte persone: la camera del camion ha ripreso anche una donna che è intervenuta attirando il cane a sé e togliendolo finalmente dalla strada. Un gioco di squadra tra i viaggiatori che ha permesso di salvare il cucciolo.

Il cane è stato riportato alla sua famiglia

Successivamente sono intervenuti anche gli operatori dell'Anas e le forze dell'ordine che grazie alla targhetta riportata sul collare sono riusciti a risalire alla sua famiglia. Ora il cagnolino è tornato a casa.

La speranza è che se altri cani dovessero perdersi e imboccare strade trafficate per sbaglio ci siano sempre camionisti e automobilisti capaci di fermarsi e salvarlo da un possibile investimento.

Come è successo per questo cane, la cui storia ha avuto un lieto fine grazie all'autista e a un'automobilista intervenuti in suo aiuto. Grazie a loro è tornato a casa.